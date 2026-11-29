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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği 1’inci Bartholomeos’un daveti üzerine İstanbul’a gelen Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas’la dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşını resmî törenle karşıladı. Ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Yunanistan ikili ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi potansiyeli bulunduğunu, olumlu gündemleri ilerletmek için gayret gösterdiklerini ifade etti. Erdoğan, ortak mirasımız olan azınlıklar konusuna öncelikle insani temelde yaklaşmanın önem arz ettiğini, Türkiye’nin bu konudaki müspet yaklaşımlarının Yunanistan’da da karşılığını görmeyi arzu ettiğimizi ve bu tutumun ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını belirtti.

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EGE VE AKDENİZ REFAH HAVZASI OLMALI

Erdoğan, Türkiye olarak Ege’yi barış denizi yapmak konusunda tereddüdümüzün bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz’in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. Ardından Tasulas, Fener Rum Patrikhanesi’ndeki Aya Yorgi Kilisesi’ni ziyaret ederek ayine katıldı. Tasulas daha sonra Patrikhane’den ayrıldı.