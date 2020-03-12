Yunan Büyükelçi Bakanlığa çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Diamessis’ten Yunanistan’ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli’de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi. Öte yandan Yunanistan tarafı, Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Edinilen bilgiye göre Özügergin, Yunan Dışişleri Bakanlığı’nda Yunan teknesinin Türk karasularını ihlal ettiğini ve uluslararası hukuka uygun şekilde Türk Sahil Güvenliği tarafından uzaklaştırıldığını söyledi. Özügergin, son günlerde Yunan sahil güvenlik unsurlarının Türk karasularını ihlal ederek “zararsız geçiş” olarak tanımlanamayacak manevralarda bulunduklarını vurguladı.