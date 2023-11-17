Yunan Bakan: Fidan’la samimiyiz

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Yerapetritis Skai televizyonuna verdiği demeçte iki ülke arasında ciddi anlaşmazlıklar ve görüş ayrılıkları bulunduğunu da kaydeden Yerapetritis, “Ancak bu durum, aynı masaya oturmamıza ve bizi birleştiren konulara eğilmemize engel teşkil etmemelidir. Yıllar sonra Türkiye ile aramızda iletişim kanalı kurulmasını başardık. Bu da görüş ayrılıklarımızın krizlere dönüşmemesi için önemli” diye konuştu.

MİÇOTAKİS: POZİTİF GÜNDEM FIRSATI

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise Skai radyosuna demecinde, 7 Aralık’ta Atina’da yapılacak Türk-Yunan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısına değinerek, “Türkiye ile ilişkilerimizde, zor bir dönemi geride bırakmak için samimi bir gayret içindeyiz. YDİK, pozitif gündem sayesinde ilişkilerde ilerleme sağlanması açısından fırsat. Ayrıca deniz yetki sınırlarının belirlenmesi gibi zor konuları da konuşacağız. Anlaşamasak bile, bu uç noktalara varacağımız anlamına gelmez” dedi.