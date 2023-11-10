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Yunan Bakan: Aynı apartmanın sakinleriyiz

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#Yorgo Yerapetritis#Türkiye#Yunanistan
Yunan Bakan: Aynı apartmanın sakinleriyiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 07:00

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, Ege’de yaklaşık 10 aydır yaşanan sakin ortamın başlı başına bir başarı olduğunu belirterek, ülkesi ile Türkiye’yi aynı apartmanın sakinlerine benzetti.

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Yerapetridis Atina’da düzenlenen “Düşünce Çemberi Konferansı”ndaki konuşmasında, “Aynı apartmanın sakinleriyiz. Apartmanın güvenliği, temizliği veya tedarik edilmesi gerekenleri ilgilendiren konuları halledebilmek için hepimizin aynı görüşte olmamız gerekmez. Önemli olan karşılıklı konuşabilmek” dedi ve şunları söyledi:

KOMŞUYLA KONUŞMALI

“Coğrafya, iki ülkeyi yan yana getirdi. Bu değişemez. Birbirimize samimi olmalıyız ve komşumuzla konuşmalıyız. Pusulamız uluslararası hukuktur. Uluslalarası hukukun uygulanmasında ısrar edersen, er veya geç haklı çıkarsın. Ortaya çıkabilecek herhangi bir farklılık ya da anlaşmazlığın, gerginliğe veya krize dönüşmemesi için ‘emniyet supabları’ bulundurmak zorundayız. Bu da iletişim kanallarının açık tutulmasıyla sağlanır.”

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4. BULUŞMA ANKARA’DA

Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4’üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 13 Kasım’da Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılacak. Askeri ve sivil heyetlerin katılacağı toplantı 3 yıl aradan sonra yüz yüze olacak. Toplantı, son olarak 2020 Şubat’ında Türk ve Yunan heyetlerinin katılımıyla yüz yüze Atina’da yapılmıştı. Pandemi döneminde video konferans yoluyla da bir görüşme gerçekleşmişti.

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#Yorgo Yerapetritis#Türkiye#Yunanistan

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