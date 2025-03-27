Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganları… MSB kaynakları: TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremeyeceksiniz

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK’nın Suriye’de üs kuracağına yönelik kamuoyun yansıyan bilgilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Suriye’nin toprak bütünlüğünün muhafazası, Yeni Suriye Hükümetinin Suriye’nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanması Türkiye açısından büyük öneme sahiptir. Bu kapsamda Türkiye, Suriye’deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir. Suriye’de icra ettiğimiz tüm faaliyetler ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır.”

CATSAA YAPTIRIMLARI VE F-35 KONUSU

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ABD ziyareti sırasında CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun gündeme gelişiyle birlikte yeni bir gelişme olup olmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi: “Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde başlayan bir süreçtir. Daha sonra da Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde teknik görüşmeler devam edecek. Biz en başından bu yana CATSAA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulamasının doğru olmadığını defalarca vurguladık. CATSAA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz. CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz.”

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TAHIL KORİDORU’NUN YENİDEN GÜNDEME GELMESİ

Bakanlık kaynakları, Tahıl Koridoru’nun yeniden başlatılacağına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi: “Daha önce Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen ve dünyada gıda krizinin önüne geçen Tahıl Koridoru Uygulamasının yeniden başlamasına ilişkin hususlar yeniden gündeme gelmektedir. Fakat şuan için alınmış resmi bir karar yoktur. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak ve gıda krizinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaya hazırız.”

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YUNAN ASKERLERİNİN TEPKİ ÇEKEN TÜRKİYE SLOGANLARI

Bakanlık kaynakları, Yunanistan Ordusu’na ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye’ye yönelik tepki çeken sloganlarıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi. “Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan’da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK’dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz.”

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3 PKK’LI DAHA TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık’ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

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“Son bir haftada 14 terörist etkisiz hâle getirildi, böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 537 oldu. Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başladı, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Son bir hafta içerisinde, 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 77 şahıs yakalandı, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.163 oldu. Son bir haftada engellenen 2.290 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 17.315’e ulaştı.

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İSRAİL’E TEPKİ

Ülkemiz tarafından Gazze’de inşa edilen ve kanser hastanesi olarak hizmet veren Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından bombalanarak yıkılması insani değerlerle bağdaşmamaktadır. Ülkemizin önceliği; Gazze’deki yıkımın durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Uluslararası toplumu; İsrail’in hukuk tanımayan saldırılarına, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve onları zorla yerlerinden etmelerine karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya bir kez daha davet ediyoruz.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı’nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. ROKETSAN tarafından yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Levent Yakın Hava Savunma Sistemi’nin atışlı test faaliyeti 23-26 Mart tarihleri arasında Sinop’ta TCG Beykoz gemimizden gerçekleştirilmiştir.”