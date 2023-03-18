Yunan askerleri sırtından bıçakladı: Yemenli Abdullah'ın yaralarına 30 dikiş atıldı

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Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giren Yemen uyruklu Abdullah Muhammed İsaak, İzmir'e geldi. 4 Mart'ta 34 kaçak göçmenle, 2 lastik botla Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçmeye çalışırken, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından engellendi. İddiaya göre, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri İsaak ve diğer kaçak göçmenleri bottan, kenti teknelerine alıp darbetti. Kaçak göçmenlerin para ve eşyalarını alan Yunan askerleri, İsaak'a demir çubukla vurup, sırtının 2 yerinden bıçaklayarak denize attı. Can yelekleriyle hayatta kalmaya çalışan kaçak göçmenleri, ihbarla bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Yaralı İsaak, yarı baygın halde Kuşadası Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada sırtına 30 dikiş atılan İsaak, bir gün sonra taburcu olarak Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kendisine yapılan zulmü kabullenemeyen İsaak, uluslararası mahkemelerde dava açarak hakkını arayacağını söyledi.

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'GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM'

Yaşadıkları anlatan Abdullah Muhammed İsaak, "Yunanistan'a geçmek için İzmir'den denizden botla yola çıktık. 3 saat sonra Yunan karasularına vardık. Yunan Sahil Güvenlik bizi görünce durdurdu. 1'i kadın maskeli 5 kişi bizi kendi bulundukları tekneye alıp, darp ettiler. Demir sopalarla vurdular. Ben 'La ilahe illallah dedim. Bana iyice vurmaya başladılar. Sırtımdan bıçakladılar. Aldığım bıçak darbesiyle hangi ülke sınırında olduğumu unuttum. Türkçe konuşarak 'Abi tamam yapmayın' dedim. 'Türkçe konuşma' diyerek iyice vurdular. Bıçaklanınca bayıldım. Paramızı ve tüm eşyamızı aldılar. Bizi denize attılar. Bizi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Hastanede bana çok iyi baktılar. Yunanlardan şikayetçi olacağım. Bize çok kötü muamele yaptılar. Bu nedenle uluslararası mahkemelerde dava açarak hakkımı arayacağım" ifadelerini kullandı.