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Gündem
Mehmet YİRUN-Resul ORUÇOĞLU/ DHA
Haber Giriş: 10.03.2020 - 15:34,Son Güncelleme:/

Yunan askerleri jiletli tel çekmeye devam ediyor!

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Mültecilerin Avrupa’ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor.

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  • Yunanistan Meriç kıyısına dikenli ve jiletli tel çekiyor
  • Yunanistan Meriç kıyısına dikenli ve jiletli tel çekiyor
  • Yunanistan Meriç kıyısına dikenli ve jiletli tel çekiyor
  • Yunanistan Meriç kıyısına dikenli ve jiletli tel çekiyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edirne'de göçmenlerin geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısına, Yunan askerleri tarafından dikenli ve jiletli tel örgü çekilmeye başlandı.

Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişleri devam ederken, yoğunluk Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor. Geçişlere karşı önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün, Edirne'nin Doyran köyü yakınlarında, Meriç Nehri kıyısına jiletli ve dikenli tel çekmeye başladı.

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