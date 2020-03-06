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Gündem
Mehmet YİRUN- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 13:03,Son Güncelleme:/

Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak geri gönderdi

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Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edildi. Göçmenlerin üzerindeki para ve giysiler alınarak yarı çıplak halde Türkiye'ye gönderildi.

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  • Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak geri gönderdi
  • Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak geri gönderdi
  • Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak geri gönderdi
  • Yunan askerleri dövdüğü göçmenleri yarı çıplak geri gönderdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edirne'den Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri’nden geri gönderdi.

Türkiye tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki köylere gitti. Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

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