Yunan askerler Türkiye'ye hakaret etmişti... Dışişleri izahat istedi

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Yunanistan’ın 25 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında Atina’da düzenlenen resmi geçit töreninde, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı deniz piyadeleri Türkiye’ye yönelik hakaret içeren sloganlar attı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, atılan sloganların küstahça olduğu ifade edildi. Konu Türkiye- Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bir davranış olarak nitelendirilirken, kabul edilemez olduğu da bildirildi. Konuyla ilgili Yunan makamlarından izahat istendiği belirtildi.