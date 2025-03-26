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Yunan askerler Türkiye'ye hakaret etmişti... Dışişleri izahat istedi

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#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Türkiye'ye Hakaret
Yunan askerler Türkiyeye hakaret etmişti... Dışişleri izahat istedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 01:16

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'da askerlerin geçit töreninde Türkiye'ye hakaret etmesiyle ilgili Yunan makamlarından izahat istendiğini bildirdi.

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Yunanistan’ın 25 Mart Bağımsızlık Günü kapsamında Atina’da düzenlenen resmi geçit töreninde, Yunan Deniz Kuvvetleri’ne bağlı deniz piyadeleri Türkiye’ye yönelik hakaret içeren sloganlar attı. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, atılan sloganların küstahça olduğu ifade edildi. Konu Türkiye- Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bir davranış olarak nitelendirilirken, kabul edilemez olduğu da bildirildi. Konuyla ilgili Yunan makamlarından izahat istendiği belirtildi. 

 

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#Dışişleri Bakanlığı#Yunanistan#Türkiye'ye Hakaret

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