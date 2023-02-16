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Yunan arama-kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı... 'Elimizden geldiğince çabaladık'

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#Deprem#Yunanistan#Arama
Yunan arama-kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı... Elimizden geldiğince çabaladık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 08:21

Deprem bölgesinde yaralıları kurtarmak için aralıksız çalışan 22 kişilik Yunan arama kurtarma ekibi, ülkelerine dönmek için geldikleri İstanbul Havalimanı'nda alkışlarla uğurlandı. Yunan ekibe plaket veren İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, tek tek teşekkür ederken kadın üyelere sarıldığı esnada duygusal anlar yaşandı. Ekibin başında bulunan Yannis Papastathis, misafirperverliği için Türk halkına teşekkür ederek, "Depremin büyüklüğünü gördüğümüzde acımız çok büyüktü. Elimizden geldiğince çabaladık ve yapabileceklerimizi yaptık" dedi.

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Büyük felaketin vurduğu şehirlerden Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan 22 kişilik Yunan ekip, bugün ülkelerine döndü. İstanbul Havalimanı'nda bilet ve bagaj işlemlerini yapan Yunan Kurtarma ekibi, pasaporttan geçişlerinin ardından karşılıklı dizilen İGA güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca alkışlandı. Kurtarma ekibinin alkışlanmasına havalimanı çalışanları ve diğer yolcular da eşlik etti.

YUNAN KURTARMA EKİBİNE PLAKET TAKDİMİ

Yunan ekibi uğurlayanlar arasında İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ile Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da yer aldı.

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Vali Yardımcısı Gevrek, gösterdikleri çabadan dolayı Yunan Kurtarma Ekibine teşekkür ederek, ekip şefi Yannis Papastathis'e plaket takdim etti. Gevrek'in bu sırada kurtarma ekibindeki kadın üyelere sarılması sırasında duygusal anlar yaşandı. Grup Türk ve Yunan bayrakları açarak toplu fotoğraf çektirdi.

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Yunan arama-kurtarma ekibi gözyaşlarıyla uğurlandı... Elimizden geldiğince çabaladık

"TÜRK HALKINDAN ÇOK İLGİ GÖRDÜK"

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Yannis Papastathis, kendilerini ilk günden itibaren destek veren Türk halkına teşekkür etti. Papastathis, "Depremin büyüklüğünü gördüğümüzde, acımız çok büyüktü. Elimizden geldiğince çabaladık ve yapabileceklerimizi yaptık. Nereye gitmemiz gerektiyse gittik. Türk halkından çok ilgi gördük. Kendimizi güvende hissettik ve ne ihtiyacımız olduysa karşılandı. Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan beri halk niçin geldiğimizi anladı ve bizi sürekli alkışladılar" dedi. Yunan kurtarma Ekibi THY'nin 20.30'daki Atina uçağıyla ülkelerine gitti.

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