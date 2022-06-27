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Yunan ajan tutuklandı

#Milli İstihbarat Teşkilatı#Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı#Casusluk
Yunan ajan tutuklandı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'de casusluk yaptığı belirlenen Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara, tutuklandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Gaziantep Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan vatandaşı olan ve Türkiye'de casusluk faaliyeti yaptığı belirlenen Mohammed Amar Ampara'yı takibe aldı. Ekipler, Ampara'nın Türkiye'nin sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyerek, Yunanistan istihbarat teşkilatına aktardığını belirledi. Bu bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, Ampara'yı düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Emniyet’teki sorgusunun ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Mohammed Amar Ampara, tutuklanarak cezaevine koyuldu.

 

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı#Casusluk

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