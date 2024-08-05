Yunan adalarındaki işletmeciler: Türkler bizi kurtardı

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Yunanistan’ı ziyaret eden Türk turist sayısında, bu yıl rekor kırılması bekleniyor. Ege adaları ve Dedeağaç’daki Yunan esnaf, bu durumdan son derece memnun. Türk turistler, ekonomik nedenlerle tatil için adalara gidemeyen Yunan turistlerin oluşturduğu boşluğu doldurdu. Yunan Kamu Düzeni Bakanlığı’ndan verilen rakamlara göre, bu yıl temmuz ayının ilk haftasına kadar ülkeye giriş yapan Türk turist sayısı 182 bin kişiyi geçti. Bunların 35 bini, 10 adada 1 Nisan’dan itibaren kademeli olarak yürürlüğe giren “kapıda (limanda) vize” uygulamasından yararlandı. Katihmerini gazetesine konuşan Yunan turizmciler, Türk turistlerin, ülkelerinde tatil yapmaktan daha ucuza mal olduğu ve daha kaliteli hizmet gördükleri için adaları tercih ettikleri görüşünde.

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MİDİLLİ’DE ISTAKOZ KALMADI

Midilli’ye gelen turistlerin yüzde 75’inin Türk olduğunu belirten Midilli Turizm Acenteleri Derneği Genel Sekreteri Aris Lazaris, “Adanın ekonomisine katkıları büyük. Türk turistlerin büyük bölümü varlıklı. Onların sayesinde, Midilli bu yıl ıstakoz kalmadı. Türk turistler, Kuzey Avrupalılar gibi bir salata ile karın doyurmuyorlar. Şüphesiz bizim de kendilerine profesyonelce davranmamız önemli. Eğer onları soymaya kalkışırsak bir daha gelmezler. Midilli esnafı da bunun gayet bilincinde” dedi.

Sisam adasında otel sahibi Fotini Yerondi de “Bu yaz, ada ekonomisini Türk turistler kurtardı. Hollanda ve İskandinav ülkelerinden adaya gelen turist sayısında yüzde 50 düşüş var. Türk turistler huysuz değiller. Her şey için öyle şikâyet etmiyorlar” diye konuştu.

Dedeağaç’da lokanta sahibi Andreas Andreoglu, “Dedeağaç’da kapıda vize uygulaması olmaması rağmen, Türk turist sayısında önemli artış var. Yunan hudut kapılarında (İpsala’nın karşısındaki Kipi ve Pazarkule’nin karşısındaki Kastasies) gümrük işlemleri için insanların 3-7 saat beklemeleri ayıp bir şey. Türk turistler balık ve deniz ürenlerine bayılıyorlar. Masalarını, bizim 2010’deki ekonomik kriz öncesi gibi donatıyorlar. İstanbul’a kıyasla, hem yemek hem de içki fiyatları Dedeağaç’da daha ucuz” ifadelerini kullandı.

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‘GELEN YİNE GELİYOR’

Türk turistlerin her yerde para harcadığını belirten gazeteci Teodoros Piliotis, “Türk turistler hem sakin hem de iyi müşteriler. Sadece otel ve lokantalarda değil, süper marketlerde, elektronik eşya satan dükkânlar da para harcıyorlar. Bir defa gelenler, ertesi yıl yine geliyorlar. Ada sakinleri ile dostluk ilişkileri kurdular” şeklinde konuştu.

‘REKAKET GÜCÜMÜZÜ YİTİRDİK’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İzmir Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kovanç Meriç ise Yunan gazetesine şu değerlendirmede bulundu: “Adalarınız çok güzel. Yunanlar da bizlere sıcak davranıyor. Türkiye’de yüksek enflasyon, fiyatların çok artmasına yol açtı. Bugüne kadar dünya turizm piyasasında fiyatlar açısından rekabetçi idik. Şimdi bu özelliğimizi hem Türk hem de yabancı turistler için yitirdik. Bodrum için bölgelerde restoranların fiyatları çok yüksek.”