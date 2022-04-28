‘Yumuşak güç’ alanlarını ihmal etmeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Mushafı’nın Büyük Çamlıca Camisi’ndeki tanıtımında özetle şunları söyledi:

İSTİLA ETTİLER

“Dünyanın son birkaç asrına Avrupa ve Amerika merkezli Batı medeniyetinin damga vurduğunu söylemek yanlış olmaz. Kölelikten katliamlara, sömürüden istismara kadar uzanan boyutları vardır. Ama Batı medeniyeti dünyayı asıl sanatıyla, kültürüyle, sinemasıyla, dizisiyle, müziğiyle, resmiyle, sporuyla yani modern tabir ile yumuşak güç unsurları denen içerik üretimiyle istila etmiştir.

Geçmişte yaşanan acılardan, zulümlerden yeterince ibret alınmamış olacak ki dünya yeniden İslam düşmanlığının, ötekileştirmenin yükselişe geçtiği bir döneme girdi. Avrupa ülkelerindeki seçimlerde ırkçı partilerin iktidara ortak olma hatta tek başına iktidara gelme seviyesinde desteklere ulaşmaları kaygı verici bir tablodur.

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EYVALLAH ETMEYİZ

Medeniyetimizin zengin birikimini ihya etme kabiliyetimizi harekete geçirerek maruz kaldığımız önyargıların, ithamların hatta saldırıların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Elbette tokat atana, ayağımıza çelme takana, canımıza kastedene, haysiyetimize saldırana eyvallah edecek değiliz. Devletimizi güçlendirerek, ekonomimizi geliştirerek siyasi ve sosyal birliğimizi tahkim ederek mücadelemizi sürdüreceğiz.



Bunu yaparken asıl mesafe kat etmemiz gereken yumuşak güç alanlarını, sanatı, kültürü, edebiyatı, akademiyi, medyayı, sporu ihmal etmeyeceğiz. En az diğer hususlar kadar bu alanlara da ihtimam göstereceğiz.”

ÖDÜLLERİNİ ERDOĞAN’DAN ALDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuran’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerini de verdi. Erdoğan törende özetle şunları söyledi: “Finale kalan kardeşlerimizin İstanbul’dan Muş’a, Kastamonu’dan Sivas’a, kadar ülkemizin dört bir yanını temsil ediyor olmalarından memnuniyet duydum. Bu tablo bile tek başına milletimizin Kuran-ı Kerim’e olan hürmetini, sevgisini, sahiplenişini göstermeye yeterlidir. Nüfus cüzdanı Müslümanlığından Kuran Müslümanlığına geçişi sağlayacak bilinç ikliminin inşasına ve inkişafına ihtiyacımız var.”