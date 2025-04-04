Yumurta dondurmada tarihi adım

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sönmezer, yaşları 11 ile 17 arasında değişen 20 hasta ile yaptıkları dünyadaki en geniş seriyi içeren çalışmada, doğurganlığı riske giren kız çocuklarında da yumurta dondurabildiklerini bildirdi. “Çalışma kadın hastalıkları ve doğum alanında önemli dergilerden olan ‘Journal of Assisted Reproduction and Genetics’ de 2025 yılında yayımlandı” diyen Sönmezer, Hürriyet’e şunları söyledi:

‘YUMURTALIK UYARI TEDAVİSİ YAPTIK’



“Artık erişkin hastalar dışında da pek çok çocuk hasta kanser tedavisi veya yumurtalık cerrahisi öncesinde ya da genetik hastalıklara bağlı olarak düşük yumurtalık rezervi nedeniyle bize başvurmaya başladı. Ancak sorun şu ki çocuk hastalarda yumurta toplama öncesinde -yumurtalıkları olgunlaştırmak için- yumurtalık uyarı tedavisinin yapılıp yapılamayacağı bilinmiyordu. Biz yaptığımız bu çalışma ile çocuk hastalarda da yumurtalık uyarı tedavisinin etkin bir şekilde yapılabileceğini ve olgun yumurta elde edilebileceğini gösterdik. Ayrıca, çocuk hastalarda yumurta toplama işlemi için vajinal yol kullanılamayacağı için ilk kez karından yapılabileceğini de dünyada gösterdik. Modernleşen dünya ile birlikte insan doğurganlığı her geçen gün zorlaşıyor ve çok erken yaşta herhangi bir nedene bağlı olmadan da yumurtalık rezervi azalabiliyor. Ancak teknolojik gelişmeler ve kullanılan yeni tıbbi yöntemler ile bu hastalarda doğurganlığı korumak için farklı birçok yöntem kullanılabiliyor ve yumurta dondurma işlemi de artık etkin bir şekilde yapılabiliyor.”