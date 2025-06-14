Yumruklu saldırıya 4.5 yıl istendi

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Ekrem Dur, Deniz Eroğlu’na çocuklarının yanında trende burnuna bir yumruk atıp sonra inmişti. Eroğlu ile Aktan arasındaki gerilim ise devam etmişti. Yaşananlar, gazeteci Fuat Kozluklu tarafından kayda alınmıştı.

Olayın ardından Ekrem Dur ve İbrahim Aktan ‘kasten yaralama’ suçundan gözaltına alınmıştı. Kendisine yumruk atan Ekrem Dur’dan şikâyetçi olan Deniz Eroğlu, İbrahim Aktan’dan ise kendisine vurmadığı için şikâyetçi olmamıştı. İbrahim Aktan, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Ekrem Dur ise tutuklanmıştı.

‘KASTEN YARALAMA’ SUÇU

31 Mayıs’ta tutuklanan Ekrem Dur’un avukatının yaptığı itiraz üzerine 4 Haziran’da tahliye edildiği ortaya çıktı.

Ekrem Dur’un, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama’ suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.