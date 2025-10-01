Yumruklu saldırıya 1 yıl hapis

Haberin Devamı

İddiaya göre, Eroğlu, durağa gelen trene elinden tuttuğu iki çocuğuyla birlikte binmeye çalıştığı sırada, kapı girişinde duran Zehra A. ile geçişini engellediği gerekçesiyle tartışmıştı. Tartışmayı duyan yolculardan Ekrem Dur (50) ve İbrahim A. (22) da olaya müdahil olmuştu. Ekrem Dur, Deniz Eroğlu’na çocuklarının yanında burnuna bir yumruk atmış ve ardından trenden inerek uzaklaşmıştı. Ekrem Dur’un ayrılmasının ardından Deniz Eroğlu ile İbrahim A. arasındaki gerilim devam etmişti. Yaşanan itişmenin ardından ikili durakta trenden inerken, güvenlik görevlileri müdahale etmişti.

4 GÜN TUTUKLU KALDI

Soruşturma kapsamında, 31 Mayıs 2025’te ‘kasten yaralama’ iddiasıyla tutuklanan Ekrem Dur, 4 gün sonra tahliye edildi. Ekrem Dur’un ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama’ suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Anadolu 85’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem Dur, müşteki Deniz Eroğlu ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanık Ekrem Dur’u, ‘haksız tahrik altında kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, Ekrem Dur’un 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına da hükmetti.