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Yumruklu kavga ortalığı birbirine kattı

#İstanbul#Sultangazi#Kavga

İstanbul Sultangazi'de iki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Kavga sırasında saldırıdan kaçan 2 kişi, açık olan iş yerine sığındı.

Yumruklu kavga ortalığı birbirine kattı

Bu kez de grup, bir başka kişiye saldırdı. Sokakta yere düşen bu kişi de tekmelerin hedefi olmaktan kurtulamadı. Yaşanan kavga anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yumruklu kavga ortalığı birbirine kattı

 

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#İstanbul#Sultangazi#Kavga

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