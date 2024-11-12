Yumruğun cezası 4 yıl 7 ay

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Ankara Eryaman Stadyumu’nda geçen yıl 11 Aralık’ta oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler’e yumruk attı. Koca’nın yanında bulunan 2 kişi de yere düşen Meler’e tekmeyle vurdu. Olayın ardından Ankaragücü Kulüp Başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca ile olaya karışan taraftarlar Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin tutuklandı. Koca, 15 gün cezaevinde kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere 27 Aralık’ta tahliye edildi. Diğer sanıklar da ilerleyen süreçte tahliye edildi. 3 tutuksuz sanık ve MKE Ankaragücü İdari İşler Müdürü Osman Erkam Can hakkında dava açıldı.

BAŞKANIN 2 SUÇUNUN CEZASI ERTELENDİ

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dün görülen duruşmada hâkim, sanık avukatlarına son savunmaları için söz verdi. Avukatlar, müvekkillerinin haksız tahrik altında suçu işlediklerini öne sürerek, beraat talebinde bulundu. Söz alan Meler’in avukatı da sanıkların önceki celselerdeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme, sanık Koca’ya, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi. Koca’ya ‘tehdit’ suçundan 6 ay 20 gün, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırılık”tan ise 5 ay hapis cezası veren mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanık Çelikkaya, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırılık” suçundan da 8 ay olmak üzere 5 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Şahin’e aynı suçlardan sırasıyla 3 yıl 7 ay 22 gün ve 6 ay 20 gün olmak üzere 4 yıl 2 ay 12 gün, sanık Can’a ise ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan 11 ay 7 gün, “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırılık” suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere 1 yıl 3 ay 12 gün hapis cezası verildi.