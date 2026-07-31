Yumaklı’dan ‘En riskli bir hafta’ uyarısı: Ormanları yakan 3 çıra bir arada… Düşük nem, yüksek ısı, şiddetli rüzgâr...

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklama yaptı. Yangından etkilenen vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Yumaklı, şu bilgileri verdi: “Dün (önceki) akşam saatlerinde özellikle ekiplerimizin büyük konsantrasyonunu yığdıkları Antalya Alanya yangını başlamıştı. Buranın özelliği şu; maalesef rüzgâr hızı saatte 50 kilometrelere çıkmıştı, ancak 23.00 sıralarında saatte 84 kilometre hızla rüzgâr ölçümü yapıldı. Tehlike henüz geçmiş değil. Rüzgârın biraz hafiflediğini görüyoruz. Dolayısıyla bizim müdahalemizle ilgili bir fırsat verecek bize. Mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500’e yakın arazöz ve 3 bin 500’den fazla orman kahramanı arkadaşımız sahada.”

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BU UNSURLARA DİKKAT

Yumaklı, yangın için 3 ana unsurun önemine dikkati çekti: “Düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgâr... Bu unsurların hepsinin birlikte olması bizim daha dikkatli olmamızı gerektirirken, dün (önceki gün) bu hususları yaşadık. Risk haritası bu haftanın da hatta belki önümüzdeki haftaya sarkacak bir risk durumunun da bizleri beklediğini gösteriyor. Özellikle Çanakkale’den başlayarak Mersin’e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgâr unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor.

LÜTFEN ATEŞ YAKMAYIN

Bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu sadece bir orman yangını değil. Neredeyse yüzde 70’in üzerinde orman dışında başlayarak ormana sirayet eden yangınlar bunlar. Dolayısıyla hassasiyetimiz hem kendi can ve mal güvenliğimizi sağlamanın yanı sıra hem de ekosistem içerisindeki bütün canlıların da hayatını kurtaracak bir ihtimamı ifade ediyor bizler için.”

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Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımlarla yangınlarla ilgili son bilgileri verdi: “Dünden (önceki gün) bu yana ülkemiz genelinde 110’u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Antalya Kaş, Isparta Eğirdir ve Muğla Seydikemer yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar-Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç bölgelerinde devam eden yangınlarda ise mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek. Yeşil Vatanımızı korumak için tüm gücümüzle sahadayız.” Orman yangınlarının 164’ü tamamen kontrol altına alındı.

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ERDOĞAN’DAN HAYATİ ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki günkü Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada artan hava sıcaklıkları ve orman yangını risklerine karşı 86 milyon vatandaşa hayati bir ‘dikkat’ çağrısında bulundu:

Ateş Yakılmaması: Açık alanlarda ve riskli bölgelerde kesinlikle ateş yakılmamalıdır.

İzmarit ve Cam Atılmaması: Ormanlık alanlara veya yol kenarlarına sigara izmariti, cam şişe gibi yanıcı maddeler bırakılmamalıdır.

Anız Yakımına Son Verilmesi: Toprağa ve ekosisteme büyük zarar veren anız yakma uygulamasından tamamen vazgeçilmelidir.

Yasaklı Alanlardan Uzak Durulması: Girişlerin valiliklerce yasaklandığı ormanlık alanlara kesinlikle girilmemelidir.

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Anında İhbar Yapılması: Herhangi bir yerde en ufak bir duman veya alev görüldüğü anda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır.

Cezai Müeyyideler: Orman yangınına sebebiyet vermenin kanunen çok ağır cezai yaptırımları olduğu unutulmamalıdır.

Devletin tüm imkânlarıyla 7/24 nöbette olduğunu ifade eden Erdoğan; on binlerce personel, yüzlerce uçak, helikopter ve İHA ile yangınlara anında müdahale edildiğini de sözlerine ekledi.

SEFERBER OLDUK

Türk Kızılay’dan AFAD’a, itfaiye ekiplerinden Mehmetçik ve vatandaşlara tüm ülke alevlerle mücadele için seferber oldu. Alevlerden çok sayıda hayvan da etkilendi. Ekipler ve vatandaşlar, hayvanların yardımına koştu.

SON DURUM

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SEYDİKEMER: Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki yangına dün sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Orman işçilerini taşıyan arazöz ile kamyonet dün alevlerin arasında kaldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, personel son anda yara almadan kurtuldu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı.

FETHİYE: Muğla’nın Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi yakınlarında dün saat 02.00 sıralarında çıkan orman yangınının enerjisi, havadan yapılan müdahaleyle önemli ölçüde düşürüldü. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

ALANYA: Antalya’nın Alanya ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Alevler, rüzgârın etkisiyle farklı noktalardan yükseldi. Ekiplerin mücadelesiyle alevler dün gece büyük ölçüde kontrol altına alındı. Dün Akseki’de ormanlık alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı.

KUMLUCA, KAŞ VE MANAVGAT: Antalya’nın Kumluca, Kaş ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı.

BALIKESİR EDREMİT VE GÖMEÇ: Edremit’e bağlı Altınoluk Mahallesi’nde çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınına müdahale, dün 2’nci günde de sürdü. Gömeç’te orman dışı alanda çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangınla mücadele ise sürüyor. Yangına müdahale sırasında 4 personel ile 1 sivil vatandaş yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Ayvalık’a bağlı Hacıveliler, Tıfıllar ve Bağyüzü Mahalleleri tahliye edildi. 720 küçükbaş ve büyükbaş hayvan da güvenli alana taşındı.

ÇANAKKALE: Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarındaki arazide önceki gün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgârın etkisiyle geniş alana yayılsa da ekiplerin çalışmasıyla tamamen kontrol altına alındı. Dün öğleden sonra Biga’ya bağlı Yeniçiftlik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın da kontrol altına alındı.

YALOVA VE KÜTAHYA: Yalova’nın Armutlu ilçesi ve Kütahya’nın Domaniç ile Altıntaş ilçelerinde önceki gün çıkan orman yangınları da kontrol altına alındı.

İZMİR VE MANİSA: İzmir ve Manisa’da önceki gün 13 farklı alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

MERSİN, ISPARTA VE GAZİANTEP: Dün öğlen saatlerinde Mersin’in Gülnar ve Aydıncık, Isparta’nın Eğirdir ve Gaziantep’in Şehitkamil ilçelerinde orman yangınları çıktı. Havadan ve karadan müdahale gün boyu sürdü. Üç ildeki yangın da kontrol altına alındı.

AYDIN: Çine ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Kavşıt Mahallesi’nde 5 ev hasar gördü. Alevler, Mutaflar Mahallesi yönüne ilerlerken, iki mahalle arasındaki yaylada kalan 30 ev ile alevlerin yaklaştığı 150 hanelik Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Dumanlar Efeler’e kadar ulaştı.