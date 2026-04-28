Yumaklı ve Çiftçi’den orman yangını zirvesi! 28 uçak 119 helikopter 14 İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, orman yangınlarına ilişkin riskli görülen 30 ilin valisiyle, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde bir araya geldi. Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıklar, kuraklık ve aşırı hava olayları nedeniyle yangın riskinin her geçen yıl arttığını belirterek şunları ifade etti:

“Önümüzdeki günlerde 81 ilde 'Orman Benim' kampanyası düzenleyeceğiz. 7’den 70’e her kesimden bütün vatandaşlarımızı bu seferberliğe katacağız. Ayrıca geçtiğimiz yıl yanan yerlerin ağaçlandırmasını bu yıl bitireceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanan alanlar imara açılmayacak, yeniden ağaçlandırılacak.

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA görev yapacak. Sayısı 15 adet artan hava araçlarımızla birlikte havadan müdahale kapasitemizi 462 tona ulaştırmış oluyoruz. Kara gücümüzde ise bin 953 arazöz, 2 bin 766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesi sahada olacak. Orman kahramanlarımızın sayısını da 25 binden 28 bine çıkardık. Sayısı 138 bini aşan gönüllümüz de en büyük destekçimiz.”

15 MİLYON HEKTAR HASSAS

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de ülkenin orman varlığının yaklaşık yüzde 65’ine tekabül eden 15 milyon hektarlık alanın yangına hassas nitelikte olduğunu belirterek, valiliklerin koordinasyonunda alınacak önleyici tedbirler başta olmak üzere risk haritaları, tahliye güzergâhları, su ikmal noktaları, araç ve ekipman envanteri, gönüllü kapasitesi ve vatandaş bilgilendirme faaliyetlerini ele alacaklarını ifade etti. Çiftçi, “Hedefimiz açıktır, yangın başlamadan riski azaltan, ihmali önleyen ve sahayı sürekli kontrol altında tutan güçlü bir önleyici yaklaşımı hâkim kılmak. Gecikmeye alan bırakmayan bir müdahale, kargaşaya fırsat vermeyen bir koordinasyon, vatandaşı yalnız bırakmayan bir devlet anlayışı ve yeşil vatanı koruyan güçlü bir hazırlık kapasitesi geliştirmek” diye konuştu.

YANGINLARIN YÜZDE 91’İ İNSAN ELİYLE

- BAKAN Yumaklı, 2025 yılında çıkan orman yangınlarının yüzde 91’inin insan kaynaklı olduğunu kaydederek şu uyarılarda bulundu: “Yol kenarına atılan bir cam kırığı, tam söndürülmemiş bir piknik ateşi ya da ateşe verilen bir anız tarlası saatler içinde binlerce hektar alanı ve içindeki canları yok edebiliyor. Sıfır tolerans ilkesiyle devam edileceğini, bilerek veya bilmeyerek yangına sebep olmanın ağır cezası olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden istirhamım, rüzgârlı sıcak günlerde açık alanlarda ateş yakmayalım. Piknik sonrası alanın soğuduğundan ve temizlendiğinden emin olalım. En ufak bir duman gördüğünüzde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayalım.”