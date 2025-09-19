×
Yumaklı: Orman gönüllüleri AFAD ve Kızılay gönüllüleri ile aynı haklardan faydalanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman gönüllüleri hakkında Resmi Gazete'de yapılan düzenleme yapıldığını belirterek, "AFAD, Kızılay gibi organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" düzenlemesine ilişkin paylaşım yaptı.

AYNI HAKLARDAN FAYDALANACAKLAR

Düzenlemede, "gönüllü" tanımının yanı sıra, "Orman yangını gönüllüsü" ve "Diğer gönüllü" tanımı yapıldığını aktaran Yumaklı, "Böylece, orman yangını gönüllüleri dışındaki AFAD, Kızılay gibi organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllülerin de 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kanunla verilen haklardan faydalanmaları sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, söz konusu düzenlemeyle, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllüler ve vatandaşların da resmi olarak şehit statüsüne alındığını işaret ederek, "Geçmişten bugüne canlarını Yeşil Vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir." ifadesini kullandı.

 

