Yüksel’in katili neden tutuklanmıyor

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Kaya aldığı darbeler sonucu yere düştü. Ancak Hasan Ç.’nin öfkesi geçmedi ve yerde yatan Kaya’nın kafasını 4 kez tekme attı. Hasan Ç., adli kontrol kararıyla serbest kalırken taksici Kaya ise geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede 5 ay yaşam mücadelesi veren Kaya, 8 Aralık günü hayatını kaybetti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Aralık’ta Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Şüpheli Hasan Ç., hâkimlikteki savunmasında, taksici Kaya’nın durduk yere kendisine küfür ettiğini ileri sürerek, “Ben oraya yaralamak için gitmedim. Araçtan indikten sonra bana vurdu. Kendisinin nasıl yaralandığını bilmiyorum” dedi.

‘MÜŞTEKİ GEÇ ÖLDÜ’

Hâkimlik de “müştekinin kesin ölüm nedeninin belli olmadığı, ölümün 8 Aralık 2024 tarihinde/olaydan sonraki bir tarihte gerçekleştiği nazara alındığında tutuklama tedbirinin ölçülü olmayacağı, tutuklamadan beklenen gayenin adli kontrol tedbirleri ile sağlanabileceği” gerekçesiyle şüphelinin tutuklama talebinin reddine karar verdi. Kaya’nın ailesinin avukatı, savcılığın karara itiraz etmesi için yaptığı başvuruda, Kaya’nın yaklaşık 5 ay boyuncu bilinci kapalı ve makinelere bağlı bir şekilde hastanede yattığını hatırlatarak, “şüphelinin sorgusunda belirttiği gibi taburcu olması gibi bir durum söz konusu değildir. Epikriz raporun tanı bölümünde yazılanlar müvekkilin darp eylemi sonucu beyin kanaması geçirdiğini doğrulamaktadır. Müteveffa olay tarihinde itibaren devamlı olarak hastanede yatmıştır. En temel ihtiyaçlardan biri olan beslenme ihtiyacını bile karşılayamamış, gırtlaktan beslenmiştir. Şüphelinin müteveffanın kafasına en az 4 kez olmak üzere tekme atması ve bu sebeple müteveffada kafatası kırığı oluşarak beyin travması geçirmiş ve bu tekme ölümüne sebep olmuştur” denildi.

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İTİRAZ MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Ailenin başvurusunun ardından savcılık, 12 Aralık tarihinde, şüphelinin tutuklama talebinin reddedilmesine ilişkin “şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedenin bulunması” nedeniyle itiraz da bulundu. Savcılık başvurusunda şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesini talep etti. Savcılığın itirazını Ankara 74. Asliye Ceza Mahkemesi karara bağladı. Mahkeme, yapılan itirazı, “mevcut delil durumuna göre Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı” gerekçesiyle reddetti.

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m Mesut Hasan BENLİ / ANKARA