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Yükselen yapıların ortasında tek başına: Tarihi tersanedeki asırlık ağaç havadan görüntülendi

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#Tarihi Tersane#Anıt Ağaç#İstanbul Denizcilik
Yükselen yapıların ortasında tek başına: Tarihi tersanedeki asırlık ağaç havadan görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 16:23

Haliç kıyısında devam eden otel ve ofis projelerinin tam ortasında, fore kazıklardan oluşan küçük bir alanda ayakta kalan ağaç görenlerin ilgisini çekiyor. Yüzlerce yıllık olduğu tahmin edilen ağacın dönüşüm sürecindeki geleceği merak edilirken, inşaat sahasındaki yalnızlığı havadan kaydedildi.

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İstanbul, Beyoğlu’ndaki eski Taşkızak Tersanesi’nde devam eden inşaatın ortasında, fore kazıklarla oluşturulmuş yaklaşık 100 metrekarelik alanda tek başına kalan ağaç çevredekilerin dikkatini çekiyor. Çevresinde yükselen yapıların arasında kalan ve görenlerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği ağaç, dronla havadan görüntülendi.

Yükselen yapıların ortasında tek başına: Tarihi tersanedeki asırlık ağaç havadan görüntülendi

AĞACIN ANIT AĞAÇ STATÜSÜNDE OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Yüzlerce yıllık olduğu tahmin edilen ağacın anıt ağaç statüsünde bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Yaşları, türleri, boyutları veya tarihi değerleri nedeniyle koruma altına alınan anıt ağaçlar, doğal mirasın yanı sıra kültürel değerleriyle de önem taşıyor.

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Yükselen yapıların ortasında tek başına: Tarihi tersanedeki asırlık ağaç havadan görüntülendi

TARİHİ TERSANE BÖLGESİ BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR

Ağacın bulunduğu eski tersane bölgesi, İstanbul’un denizcilik ve sanayi tarihinde önemli bir yere sahip. Uzun yıllar gemi bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütüldüğü bölge, kentin denizcilik geçmişinde önemli bir merkez olarak hizmet verdi.

Yükselen yapıların ortasında tek başına: Tarihi tersanedeki asırlık ağaç havadan görüntülendi

Son yıllarda ise bölgede lüks oteller, alışveriş alanları ve ofislerin yer aldığı büyük ölçekli projeler hayata geçiriliyor. Bu dönüşümle birlikte inşaat alanlarının ortasında kalan yaşlı ağacın geleceği de merak konusu oldu.

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#Tarihi Tersane#Anıt Ağaç#İstanbul Denizcilik

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