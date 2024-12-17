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Yüksekten düşen 2 kişi feci şekilde can verdi

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#Bayrampaşa#Duvar#Hastane
Yüksekten düşen 2 kişi feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 08:15

Bayrampaşa’da gece saatlerinde, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düşen 2 kişi hayatını kaybetti.

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Olay, saat 01.15 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen iki erkek şahıs, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturdukları esnada, tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek aşağıya düştü. Yaklaşık 10 metreden beton zemine çakılarak kanlar içinde kalan şahısları gören vatandaşların yaşadığı panik anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yaşanan olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrası her iki şahsın da hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni görevlilerce Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Bayrampaşa#Duvar#Hastane

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