Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)
Son Güncelleme:
Yüksekova'ya mevsimin ilk karı düştü
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Yüksekova’da aralıklarla yağan yağmur, ilçenin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte ilçedeki dağlar beyaza büründü. Hava sıcaklığının hissedilir derece düştüğü ilçede gündüz hava sıcaklığı 10 derece ölçülürken, gece saatlerinde ise eksi 2 dereceye kadar düştü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle