MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYüksekova'ya mevsimin ilk karı düştü
GeriGündem Yüksekova'ya mevsimin ilk karı düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Yüksekova'ya mevsimin ilk karı düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüksekova'ya mevsimin ilk karı düştü
Abone Olgoogle-news

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksekova’da aralıklarla yağan yağmur, ilçenin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte ilçedeki dağlar beyaza büründü. Hava sıcaklığının hissedilir derece düştüğü ilçede gündüz hava sıcaklığı 10 derece ölçülürken, gece saatlerinde ise eksi 2 dereceye kadar düştü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle