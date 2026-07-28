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Yüksekova'nın İkiyaka Dağları'nda 2 aylık kar mesaisi: Yollar tüneli andırdı

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#Hakkari Yüksekova#İkiyaka Dağları#Kar Mücadelesi
Yüksekovanın İkiyaka Dağlarında 2 aylık kar mesaisi: Yollar tüneli andırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 16:54

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri bölgesinde, yer yer 5 metreyi aşan karda İl Özel İdaresi ekiplerince 2 aydır yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Kepçelerin yetersiz kaldığı yerlerde ekskavatörlerin de kullanılmasıyla ulaşıma açılan yollar, metrelerce yüksekliğindeki kar kütlelerinin arasında adeta kar tünellerine dönüştü.

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Temmuz ayının ortaları geride kalmasına rağmen yüksek kesimlerde karla mücadele tüm hızıyla sürdürülüyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri bölgesindeki yol açma çalışmalarını aralıksız yürüttü.

Yüksekovanın İkiyaka Dağlarında 2 aylık kar mesaisi: Yollar tüneli andırdı

Metrelerce kar birikintisi ve çığ tehlikesine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçelerin yetersiz kaldığı noktalarda ekskavatör de kullanarak kapalı yolları tek tek ulaşıma açtı.

Yüksekovanın İkiyaka Dağlarında 2 aylık kar mesaisi: Yollar tüneli andırdı

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Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yoğun tempo kütlesiyle çalışan ekiplerin kardan adam boyunu aşan geçitlerde açtığı yollar, bölgede seyirlik kar tünelleri oluşturdu.

Yüksekovanın İkiyaka Dağlarında 2 aylık kar mesaisi: Yollar tüneli andırdı

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#Hakkari Yüksekova#İkiyaka Dağları#Kar Mücadelesi

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