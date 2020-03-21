MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYüksekovalılar koronavürüsüne aldırış etmiyor
GeriGündem Yüksekovalılar koronavürüsüne aldırış etmiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 21.03.2020 - 15:08,Son Güncelleme:/

Yüksekovalılar koronavürüsüne aldırış etmiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüksekovalılar koronavürüsüne aldırış etmiyor
Abone Olgoogle-news

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yetkililerin 'evde kalın' çağrısına rağmen vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

Koronavirüs salgınına karşı gerekmedikçe evden çıkılmaması istenirken, Yüksekova ilçesinde yaşayanlar, bu çağrıya kulak vermedi. İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi, vatandaşlarla doldu taştı. Kaymakamlık tarafından camilerden, Türkçe ve Kürtçe yaptırılan anonslarla, 'evde kalın' çağrısı yapılan ilçede, yetkililere kulak verilmesini isteyenler de var. Vatandaş İdris Çiçek, "Koronavüris ciddi bir tehlike ve gizli bir düşman. Bunu görmemiz gerekiyor. Mümkün oldukça evlerimizde kalmalıyız. Herkes kendini korumakla mükellef. Biz kendimizi koruyarak ailemizi, vatandaşlarımızı ve ülkemizi bu koronavirüsten kurtarabilir. Zorunlu ihtiyaçlarımız olmadıkça evlerimizden çıkmayalım" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle