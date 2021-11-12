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Yüksekova'daki Nehil Sazlığı'nda 2 gün sonra yine yangın

#Hakkari#Nehil Sazlığı#Yangın
Yüksekovadaki Nehil Sazlığında 2 gün sonra yine yangın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda dün akşam tekrar yangın başladı. Bataklık olduğu için ekiplerin müdahale edemediği yangının yerleşim birimlerine sıçramaması için önlem alındı. Sazlıkta 2 gün önce de yangın çıkmıştı.

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Yüksekova'ya bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ile Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda 2 gün önce çıkan ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın, dün akşam yeniden başladı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler, alanın bataklık olması nedeniyle müdahale edemedi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için önlem alınırken, jandarma da çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Yüksekovadaki Nehil Sazlığında 2 gün sonra yine yangın

"BİRİLERİ BİLEREK YAKIYOR"

Nehil Sazlığı'nın yandığını söyleyen Nevzat Alter, "Kış mevsimini yaşıyoruz. Yüksekova'nın can damarı olan Nehil Sazlığı cayır cayır yanıyor. Birileri kasıtlı olarak onlarca canlının yaşamış olduğu Nehil Sazlığı'nı bilerek yakıyor" dedi.

Yüksekovadaki Nehil Sazlığında 2 gün sonra yine yangın

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