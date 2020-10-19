Yüksekova’daki Nehil Sazlığı alev alev yandı

Yangın, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Örnek köyü yakınlarındaki Nehil Sazlığı'nda, dün akşam saatlerinde çıktı. Birçok kuş türünün de yaşadığı sazlıktan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sazlığın bataklık olması nedeniyle uzaktan müdahale etmeye çalışan ekipler, yangının çevreye sıçramaması için gerekli önlemleri aldı.

Jandarma, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.