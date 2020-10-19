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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 19.10.2020 - 14:17 | Son Güncelleme:

Yüksekova’daki Nehil Sazlığı alev alev yandı

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Yüksekova’daki Nehil Sazlığı alev alev yandı
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HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde bir çok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı’nda yangın çıktı. Sazlığın bataklık olması nedeniyle müdahalenin zorlu olduğu belirtilirken, yangının çevreye sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Yangın, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Örnek köyü yakınlarındaki Nehil Sazlığı'nda, dün akşam saatlerinde çıktı. Birçok kuş türünün de yaşadığı sazlıktan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sazlığın bataklık olması nedeniyle uzaktan müdahale etmeye çalışan ekipler, yangının çevreye sıçramaması için gerekli önlemleri aldı.

Jandarma, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

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