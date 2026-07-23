Yüksekova'da yürek yakan görüntü: Uçurumdan düşerek telef olan ineğine sarılıp saatlerce ağladı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 30 kilometre mesafedeki Yeniışık köyünde yaşayan Özbek ailesinin bin bir emekle büyüttüğü ve evlerinin adeta neşesi olan inek, otladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlandı. İneğin telef olduğunu öğrenen 7 çocuk annesi Ayni Özbek, olayın yaşandığı sarp araziye koştu. Yıllardır gözü gibi baktığı, ailesinin geçimini ve torunlarının sütünü sağladığı ineğinin telef olduğunu gören Özbek, gözyaşı dökerek uzun süre başından ayrılamadı.

"BENİM DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"

Yaşadığı derin üzüntüyü anlatan Ayni Özbek, sabah saatlerinde aldığı haberle adeta yıkıldığını dile getirdi. Ailesinin tek geçim kaynağını kaybetmenin çaresizliğini yaşadığını belirten Özbek, duygularını şu sözlerle aktardı:

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"Sabah saatlerinde ineğimizin, o bizim tek dayanağımızın ölüm haberini aldığımda dünyam başıma yıkıldı. Dik dağlardan 200 metre yuvarlanıp can vermiş. Ailece büyük bir acı ve çaresizlik içindeyiz çünkü bizim ondan başka hiçbir tutunacak dalımız yoktu. Haberi alır almaz düştüğü yere koştum. Şimdi onu burada böylesine çaresizce nasıl bırakıp gideceğimi bilmiyorum. Evlatlarım, oğlum hepimiz bu ineğin sütüyle, bereketiyle geçiniyorduk. Şimdi ne yapacağız? Çok mağduruz."

ÇOCUĞUMUZUN SÜTÜ BİLE KESİLDİ"

Annesinin saatlerce telef olan hayvanın başında çaresizce gözyaşı döktüğünü söyleyen İshak Özbek, "İneğimiz her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde otlamak için meraya çıkmıştı. Sanırım sabah saat 08.00 sularında o dik uçurumdan dengesini kaybedip düşmüş. Biz öğlen saatlerinde yanına vardığımızda karşılaştığımız manzara karşısında adeta donup kaldık. Annem saatlerdir o soğuk kayalıkların üzerinde oturmuş, can dostunun başında durmaksızın ağlıyor. Bu inek sadece bir hayvan değildi, bizim evimizin rızkıydı. Şimdi küçücük çocuğumuzun içeceği bir damla süt bile kesildi. Tamamen çaresiz ve mağdur durumdayız" dedi.

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AİLEYE YARDIM ELİ

"ÖZBEK AİLESİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTEDİK"

Dünyada Son Umut Derneği Başkanı Onur Akman, Ayni Özbek’in yaşadığı üzüntüyü haberlerde gördükten sonra hemen harekete geçtiklerini söyledi. Akman, "Ayni teyzemizin çaresizce feryat ettiği ve ineğine sarılarak gözyaşı döktüğü o anlar hepimizin içini acıttı. Bir ailenin tek geçim kaynağını, adeta bir ferdini kaybetmesine sessiz kalamazdık. Dernek olarak hemen bölgeye ulaşarak ailemizin mağduriyetini gidermek istedik. Teyzemize 2 inek ve 2 buzağı teslim ederek hem geçimini yeniden sağlamasını hem de torunlarının sütsüz kalmamasını hedefledik. Onların yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mükafattır" dedi.

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"DÜNYALAR BENİM OLDU"

Yeni hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek ise, dernek yetkililerine ve sesini duyuran basına teşekkür ederek, "Gözüm gibi baktığım, çocuklarımın ve torunlarımın nafakasını çıkardığım ineğim uçurumdan düşüp ölünce ciğerim yandı. O an ne yapacağımı, çocuklarımı nasıl geçindireceğimi bilemedim. Allah razı olsun sesimizi duydular ve bize el uzattılar. İneğimi kaybettiğimde dünyam başıma yıkılmıştı ama şimdi bana verilen 2 inek ve 2 buzağı ile dünyalar benim oldu. Emeği geçen, vesile olan herkese dualar ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan yardımla Özbek ailesinin mağduriyeti giderilirken, köy halkı da gösterilen dayanışmadan dolayı dernek yönetimine teşekkür etti.

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