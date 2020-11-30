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Gündem
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 09:32 | Son Güncelleme:

Yüksekova'da yoğun sis görüntülendi

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Yüksekova'da yoğun sis görüntülendi
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler güçlükle ilerledi.

Dün sabah saatlerinde kar yağışının etkili olduğu ilçede gece başlayan sis günün ilk ışınlarıyla etkisini artırdı. Sabah sisle uyanan vatandaşlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü ilçede trafikte aksamalar oldu. Sis nedeniyle sürücüler, araçlarının sis lambalarını yakarak ilerleyebildi.

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