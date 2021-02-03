Yüksekova'da yoğun sis

Yüksekova'da gece başlayan sisin etkisi, sabah saatlerinde arttı. Görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düşerken, trafikte aksama oldu. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Nevzat Atay, sis nedeniyle ulaşımın aksadığını belirterek, "Özellikle sürücüler, gündüz vakti flaşörleri yakmak zorunda kaldı. Bu tür durumlarda çok dikkatli olmak gerekir" dedi.