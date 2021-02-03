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Gündem
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Yüksekova'da yoğun sis

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Yüksekova'da yoğun sis
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 5 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.

Yüksekova'da gece başlayan sisin etkisi, sabah saatlerinde arttı. Görüş uzaklığı, yer yer 5 metreye kadar düşerken, trafikte aksama oldu. Yollarda olan sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Nevzat Atay, sis nedeniyle ulaşımın aksadığını belirterek, "Özellikle sürücüler, gündüz vakti flaşörleri yakmak zorunda kaldı. Bu tür durumlarda çok dikkatli olmak gerekir" dedi.

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