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Yüksekova’da yoğun kar! 20 araç mahsur kaldı

#Yoğun Kar#Hakkari#Yüksekova
Yüksekova’da yoğun kar 20 araç mahsur kaldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı.

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Yüksekova ilçesinde 2 gündür üst üste yağan kar hayatı durma noktasına getirirken, kent adeta kara gömüldü. Esenyurt TOKİ evlerine çıkan yolda yoğun kar yağışı ve ani bastıran tipi nedeniyle akşam saatlerinde 20 araç mahsur kaldı. Rampada mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşarken, yoldan çıkmaları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Buz tutan yolda mahsur kalan araçların yardımına Yüksekova Belediyesi ve karayolları ekipleri yetişti. Tipiye yakalandığını belirten Mahmut Turgut, "20 araç aşağıda mahsur kalmış ve çok sayıda da araç rampada mahsur kalmış. Ben de çıkmadığım için aracımı aşağıda bıraktım. Çocuklarımla beraber geldik sonra yaya. Ben de şimdi yaya olarak eve gideceğim. Ama ilk olarak rampada mahsur kalan arkadaşlara yardım edeceğim" dedi.

Yüksekova’da yoğun kar 20 araç mahsur kaldı


YÜKSEKOVA’DA TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

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Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli İlçelerimizde taşımalı eğitime, Çukurca İlçemiz Çığlı ve Akkaya Köylerimizde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 22 Aralık 2021 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir’’ denildi.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ KARLA MÜCADELE EDİYOR

Öte yandan, Yüksekova'daki köy ve üs bölgelerinin yollarında özel idare ekipleri, merkez mahallelerinde yollarında ise belediye ekipleri gece gündüz kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova’da yoğun kar 20 araç mahsur kaldı

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#Yoğun Kar#Hakkari#Yüksekova

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