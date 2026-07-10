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Yüksekova'da yaz sıcaklıkları, Cilo Dağı'nda ise karla mücadele

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#Karla Mücadele#Hakkari#Yüksekova
Yüksekovada yaz sıcaklıkları, Cilo Dağında ise karla mücadele
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 11:17

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaz sıcaklıkları etkisini sürdürürken, 3 bin 500 rakımlı Cilo Dağı’nda ise karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 6 metreyi geçiyor.

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Türkiye’nin en yüksek dağları arasında yer alan Cilo Dağı, temmuz ayında da yoğun kar örtüsü ile kaplı. Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla, buzul gölleri ve askeri üs bölgeye ulaşımı sağlayan yolu, açmak için yaklaşık 25 gündür çalışma yürütüyor.

Yüksekovada yaz sıcaklıkları, Cilo Dağında ise karla mücadele

İkiyaka ve Sat Gölleri, yayla ve askeri üs bölgesine ulaşımı sağlayan 17 kilometrelik yolun 16 kilometresi ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi geçtiği bölgede, kalan 1 kilometrelik yolun da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yüksekovada yaz sıcaklıkları, Cilo Dağında ise karla mücadele

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Yaz mevsiminin yaşandığı Yüksekova’da, Cilo Dağı’nın yüksek kesimlerinde kar örtüsünün kalınlığını koruması dikkat çekti. Karla kaplı zirveler ve buzul gölleri çevresinde oluşan manzaralar, bölge halkı ile ziyaretçilere kış mevsimini aratmayan görüntüler sundu.

Yüksekovada yaz sıcaklıkları, Cilo Dağında ise karla mücadele

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#Karla Mücadele#Hakkari#Yüksekova

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