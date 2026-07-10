Yüksekova'da yaz sıcaklıkları, Cilo Dağı'nda ise karla mücadele

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Türkiye’nin en yüksek dağları arasında yer alan Cilo Dağı, temmuz ayında da yoğun kar örtüsü ile kaplı. Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yayla, buzul gölleri ve askeri üs bölgeye ulaşımı sağlayan yolu, açmak için yaklaşık 25 gündür çalışma yürütüyor.

İkiyaka ve Sat Gölleri, yayla ve askeri üs bölgesine ulaşımı sağlayan 17 kilometrelik yolun 16 kilometresi ulaşıma açıldı. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi geçtiği bölgede, kalan 1 kilometrelik yolun da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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Yaz mevsiminin yaşandığı Yüksekova’da, Cilo Dağı’nın yüksek kesimlerinde kar örtüsünün kalınlığını koruması dikkat çekti. Karla kaplı zirveler ve buzul gölleri çevresinde oluşan manzaralar, bölge halkı ile ziyaretçilere kış mevsimini aratmayan görüntüler sundu.