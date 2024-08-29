Yüksekova’da umutları çoğaltan buluşma: Attığınız şut gol olsun kızlar

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Süreci başından bu yana büyük bir özen ve titizlikle yürüten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve takımın himayeliğini üstlenen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le birlikte sabah Ankara’dan erken saatlerde hareket ettik. Öncelikle yıllar sonra gördüğüm Hakkâri ve Yüksekova’ya dair birkaç izlenimimi aktarmalıyım:

- Eskinin terörle anılan kenti o kötü günleri geride bırakmış, Pençe-Kilit operasyonları sonrası pekişen huzur ortamında yeni bir cazibe merkezi olarak boy gösteriyor.

- Sosyal hayatı, spor tesisleri ve artan turizm potansiyeliyle önümüzdeki yıllarda çok daha fazla konuşulacak. Turizm demişken, kente her gün 17 turun geldiği notunu düşelim.

- Bir başka çarpıcı veri de şehirde 15 bin gencin spor kulüplerine kayıt yaptırmış olması. Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, “2011 yılında lisanslı sporcu sayımız 4 bin 95 iken şu an için bu rakam 15 bin. 3 kadın futbol takımımız kentimizi temsil ediyor” dedi.

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İKİ KENTE ÖZEL BAKAN YARDIMCISI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkâri ve Şırnak’a özel önem veriyor. Öyle ki her iki kent için de birer bakan yardımcısı görevlendirmiş. Her gün bu şehirlerin sosyal, ekonomik, altyapısal sorunları için özel toplantılar yapılıyor, talimatlar veriliyor. Fırsat bulduça Hakkâri ve Şırnak’a giden Güler, akşamları evinde bu iki şehrin daha iyi olması için çalışıyor.

HALKBANK SPONSOR OLUYOR

Hakkâri ve Yüksekova’yı ziyaret nedenimiz yazının başında da belirttiğim gibi bölgenin pırıl pırıl kız çocuklarından oluşan Yüksekova Kadın Futbol takımına ihtiyacı olan otobüsü temin etmekti. “Niye bu zamana kadar bu otobüs verilemedi?” sorusunu sorduğumda edindiğim bilgiler ise oldukça üzücü. Yerel seçimleri DEM Parti kazandıktan sonra “Takımın adını DEM Yüksekova Spor yapın ya da otobüsümüzü geri verin” şartını getirmiş ve takıma tahsisli otobüs geri çekilmiş. Bunun üzerine Halkbank devreye girmiş ve bankanın sponsorluğunda alınan otobüs dün Savunma Bakanı Güler ve Aile Bakanı Göktaş’ın katılımı ve kız çocuklarının coşkusu eşliğinde takıma teslim edildi. Bundan sonrasında söz Sayın Güler ve Göktaş’ta.

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GÖKTAŞ: AMACIMIZ KADINLARIMIZIN HAYATIN HER ALANINDA OLMASI

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

◊ Ülkemizin dört bir yanındaki genç kızlarımızın hayallerine ulaşmalarını, potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak için var gücümüzle

çalışıyoruz.

◊ Temel hedefimiz kadınların ve genç kızlarımızın, spor dahil olmak üzere hayatın her alanında daha etkin ve güçlü şekilde rol almalarını sağlamaktır.

◊ Bakanlık olarak kadın futbolunu desteklediğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Bakanlığımızın çatısı altında takımlar kurarak, kız çocuklarına güzel bir gelecek sunmaya gayret ediyoruz.

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◊ Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübümüzü 2015 yılında bu amaçla kurduk. Ağrı Kadın Futbol Takımımız bu yıl 2. lige yükseldi. Bunun yanı sıra Sivas ve İstanbul kulüplerimizle de güzel bir ivme yakaladık.

◊ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kadınların olmadığı bir siyasi ve sosyal yaşamda, toplumsal ilerlemeden bahsedilemez’ sözünden hareketle güçlü Türkiye’nin güçlü kadınlarını desteklemeye devam edeceğiz.

◊ Sizleri takip etmeye devam edeceğiz, attığınız her şut gol olsun.

GÜLER: 1. LİG’E ÇIKTIĞINIZ MAÇLARI HEYECANLA TAKİP ETTİM

- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:

◊ Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nın 1. Lig’e yükselmesini sağlayan maçları heyecanla takip ettim.

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◊ Hakkâri ve Yüksekova’nın gururu siz futbolcu kardeşlerimi bir kez daha yürekten kutluyorum. Bu başarı sadece sizlerin değil, spora ilgi duyan tüm Hakkârili ve Yüksekovalı kadınlarımızındır.

◊ Başarılarınızla kızlarımızın spora katılımını teşvik ediyor, ilham kaynağı oluyorsunuz. Bu yıl da şampiyon olarak Süper Lig’e yükseleceğine inanıyorum.

◊ Güvenlik güçlerimizin yıllarca süren yoğun gayretleriyle tesis edilen huzur ve istikrar ortamı, sporda Hakkâri’nin ve gençlerimizin gerçek potansiyelini göstermesine zemin hazırladı.

◊ Pek çok branşta Hakkarili sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar ve dereceler elde ederek bizleri gururlandırmaktadırlar.

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◊ Hakkari, spor organizasyonlarıyla, turizm potansiyeliyle, kalkınma hamleleriyle anılan bir şehir haline gelmiştir.

◊ Takımımızın sportif faaliyetlerindeki başarısını taçlandıracak ve ulaşım imkanlarını kolaylaştıracak bu katkının, siz sporcu kardeşlerimizin motivasyonunu artıracağına yürekten inanıyorum.