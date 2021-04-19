MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYüksekova’da ters laleler çiçek açtı
GeriGündem Yüksekova’da ters laleler çiçek açtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Yüksekova’da ters laleler çiçek açtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüksekova’da ters laleler çiçek açtı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki dağ eteklerinde ısınan havalarla birlikte çiçek açan ters laleler, görsel şölen sunuyor.

Anavatanı Hakkari olan koruma altındaki ters laleler, Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Karlı köyünde kayalıklar arasından yükselirken, fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor. Bölge halkı kısa ömürleri olan ters lalelerin büyük ilgi gördüğünü söylüyor.

Bölgede fotoğrafçılık yapan Erkan Çapraz, "Genelde yüksek kesimlerde yetişir. Burası Karlı köyü her yıl nisan sonu ve mayıs başında açmaya başlarlar. Ömürleri çok kısa, en fazla bir ay yaşıyorlar ve çok güzel bir görüntüsü var. Yeşil kırmızı tonda farklı renkleri de var. Sarı tonlarda olanlar ise çok nadir görünür. Onlar da daha yüksek kesimlerde yetişir" dedi.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi