Yüksekova’da ters laleler çiçek açtı

Anavatanı Hakkari olan koruma altındaki ters laleler, Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki Karlı köyünde kayalıklar arasından yükselirken, fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor. Bölge halkı kısa ömürleri olan ters lalelerin büyük ilgi gördüğünü söylüyor.

Bölgede fotoğrafçılık yapan Erkan Çapraz, "Genelde yüksek kesimlerde yetişir. Burası Karlı köyü her yıl nisan sonu ve mayıs başında açmaya başlarlar. Ömürleri çok kısa, en fazla bir ay yaşıyorlar ve çok güzel bir görüntüsü var. Yeşil kırmızı tonda farklı renkleri de var. Sarı tonlarda olanlar ise çok nadir görünür. Onlar da daha yüksek kesimlerde yetişir" dedi.

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