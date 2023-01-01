Yüksekova’da şüpheli ölüm: Bekçi boş arazide ölü bulundu

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Olay, saat 14.30 sıralarında ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan boş arazide yaşandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardım için ekiplere haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler intikal etti.

Yapılan kontrollerde çarşı ve mahalle bekçisinin K.Ö. (31) olduğu öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili inceleme başlatırken, K.Ö.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.