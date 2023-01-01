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Yüksekova’da şüpheli ölüm: Bekçi boş arazide ölü bulundu

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#Hakkari#Bekçi#Şüpheli Ölüm
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 21:56

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisinin cansız bedeni boş arazide bulundu. Bekçinin ölüm nedeni otopsi sonrası netlik kazanacak

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Olay, saat 14.30 sıralarında ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan boş arazide yaşandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardım için ekiplere haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler intikal etti.

Yüksekova’da şüpheli ölüm: Bekçi boş arazide ölü bulundu

Yapılan kontrollerde çarşı ve mahalle bekçisinin K.Ö. (31) olduğu öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili inceleme başlatırken, K.Ö.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Hakkari#Bekçi#Şüpheli Ölüm

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