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Yüksekova'da sıcaklardan bunalanların serinleme yöntemi: 'Eriyen kar suları buraya geliyor...'

Güncelleme Tarihi:

#Yüksekova#Orşe Deresi#Sıcak Hava
Yüksekovada sıcaklardan bunalanların serinleme yöntemi: Eriyen kar suları buraya geliyor...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 10:30

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aşırı sıcaktan bunalanlar, Orşe Deresi'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor.

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Yüksekova ilçesinde sıcak havalardan etkilenenler, derelere akın ediyor. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu ilçede en çok tercih edilen yerlerden biri de Orşe Deresi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve eriyen kar sularının karıştığı Kadıköy köyünden geçen Orşe Deresi'nin yolunu tutan gençler, yüzerek serinliyor.

Yüksekovada sıcaklardan bunalanların serinleme yöntemi: Eriyen kar suları buraya geliyor...

"ERİYEN KAR SULARI KARIŞTIĞI İÇİN SOK SOĞUK"

İlçe merkezinde yaşayan İhsan Çiftçi, “Yüksekova’da bu aralar havalar çok sıcak. Bundan dolayı da etkileniyoruz. Bizler de köyde buluna Orşe Deresi'ne gelerek serinlemeye çalışıyoruz. Cilo Dağı'nın eriyen kar suları Orşe deresine karıştığı için çok soğuk. Bu nedenle de soğuk derede kısa süreli beklemek bile yetiyor. Soğuk olduğu için de eğlenceli geçiyor" dedi.

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#Yüksekova#Orşe Deresi#Sıcak Hava

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