Yüksekova'da Nisan ayında karla mücadele

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken, dağlarla çevrili Yüksekova'da ise halen kar manzaraları görülüyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Mergezer Yaylası'nın yolunun açılması için de yoğun çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri, çığlar ve çukur alanlarda rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 7 metreyi aştığı bölgede, 7 gündür çalışma yürütüyor. Bazı askeri üs bölgelerine de ulaşım sağlanan yolun, açılması için bazen iş makineleri kullanılıyor. Çalışmaların bir hafta daha sürebileceği belirtildi.

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