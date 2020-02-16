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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari) (DHA)
Haber Giriş: 16.02.2020 - 09:40,Son Güncelleme:/

Yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendi

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Yüksekova'da köy yoluna düşen çığ temizlendi

Hakkari'nin İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar Köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 ayrı noktasına düşen çığlar, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar Köyü ve bağlı 8 mezra yolunun ulaşımını sağlayan yolun 4 farklı noktasına çığ düştü.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığların temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Yüksekliği yer yer 6 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin 10 saat süren çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yüksekovada köy yoluna düşen çığ temizlendi

 

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