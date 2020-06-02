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Gündem
Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari),DHA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 11:17,Son Güncelleme:

Yüksekova'da koronavirüs denetimi

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Yüksekova'da koronavirüs denetimi
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HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinin girişi ve çıkışlarında sıkı denetim yapıldı.

Yüksekova’da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapıldı. İpek yolu üzerinde bulunan Dağlıca kavşağında yapılan denetimlerde, sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ve zabıta ekipleri de görev aldı. Durdurulan araçlarda, sağlık ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı. Trafik ekipleri de otobüslerde yolcu sayısı ve oturma düzenine yönelik kontrolde bulundu. Ayrıca vatandaşlar almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

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