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Gündem
Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Yüksekova'da kardan kapanan 177 yol açılmaya çalışıyor

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Yüksekova'da kardan kapanan 177 yol açılmaya çalışıyor
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HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde hafta başından beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 62 köy ve 115 mezra yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yüksekovada kardan kapanan 177 yol açılmaya çalışıyor
Yüksekova ve çevresinde etkili olan kar yağışının durmasından sonra karla mücadele ekipleri, kapalı köy ve mezra yollarının açılması için yoğun çalışma başlattı. Yollarda mahsur kalanlara ulaşmaya çalışan Yüksekova Kaymakamlığı Şantiye Şefliği'nin karla mücadele ekipleri, zaman zaman da 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerine eşlik ederek, zor durumdaki hastalara yetişmeye çalışıyor. Yetkililer, ilçe merkezindeki kar kalınlığının yer yer 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aşan kar kalınlığıyla mücadele edilip, kapalı 62 köy ve 115 mezra yolunun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söyledi.

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