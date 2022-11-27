Yüksekova'da kar yüzünden 115 yerleşim yerinin yolu kapandı

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Yüksekova ilçesinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezine bağlı 115 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. İlçe merkezinde de belediye ekipleri, yolların kapanmaması için yoğun bir çalışma yürüttü.

kar yağışı ile birlikte ilçede sis de etkili oldu. Sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.