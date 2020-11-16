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Gündem
Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 11:36 | Son Güncelleme:

Yüksekova’da kar yağışı etkili oldu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Araçların üzerinde kar birikintisi oluştu.

Yüksekova ve çevresinde soğuk hava ile yağmur etkili olurken, bu sabah kar yağdı. İlçede saat 09.00 sıralarında başlayan kar yağışı, yaklaşık 1 saat sürdü. Ardından da aralıklarla yağmur etkili oldu. Araçların üzerinde kısa sürede kar birikintisi oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde karla karışık yağmur olarak zaman zaman etkili olacağını belirtti.

 

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