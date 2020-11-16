Yüksekova’da kar yağışı etkili oldu

Yüksekova ve çevresinde soğuk hava ile yağmur etkili olurken, bu sabah kar yağdı. İlçede saat 09.00 sıralarında başlayan kar yağışı, yaklaşık 1 saat sürdü. Ardından da aralıklarla yağmur etkili oldu. Araçların üzerinde kısa sürede kar birikintisi oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde karla karışık yağmur olarak zaman zaman etkili olacağını belirtti.