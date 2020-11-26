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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Yüksekova'da kar yağışı

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Yüksekova'da kar yağışı
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HAKKARİ Yüksekova'da kar yağışı etkili olurken, ilçe merkezi, kısa sürede beyaza büründü.

Yüksekova ve çevresinde, hafta boyunca etkili olan güneşli havanın ardından bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Aniden bastıran kar yağışı, ilçe merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu ilçede sürücüler, trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede ve özellikle yüksek kesimlerdeki kar yağışının gün boyunca etkili olcağını söyledi. 

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