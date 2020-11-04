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Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Yüksekova’da imece usulü su şebekeleri onarıldı

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Yüksekova’da imece usulü su şebekeleri onarıldı
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HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde 5 köyün su ihtiyacını karşılayan su şebekesinin tahrip olması nedeniyle başlatılan onarım ve yeni şebekenin çekilmesi çalışmalarına, vatandaşlar destek verdi.

Yüksekova’da imece usulü su şebekeleri onarıldı
Yüksekova'ya 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy köyüne bağlı Küçükdere Mezrası'ndan geçen ve çevredeki İnanlı, Akalın, Akçalı, Ünlüce ve Kadıköy köylerine su taşıyan şebeke tahrip oldu. Şebekenin onarılması ve yeni şebekenin çekilmesiyle ilgili başlatılan çalışmalara 5 köyün vatandaşları bir araya gelerek destek verdi. Vatandaşlar, İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin yardımıyla yeni şebekenin çekilmesine yağan yağmurun altında yardım etti.

Ünlüce köyünde yaşayan Burhan Yalçın, kış mevsimi öncesi yapılan çalışmalara destek verdiklerini belirterek, "Bugün elbirliğiyle diğer köylülerle beraber hem tahrip olan su şebekelerini giderirken diğer taraftan da yeni su şebekelerinin borularını döşemeye başladık" dedi.

 

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