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DHA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 22:12,Son Güncelleme:

Yüksekova'da husumetli aileler silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

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Yüksekova'da husumetli aileler silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Esendere Beldesi'nde meydana geldi. Husumetli olan 2 ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Husret Akarsu (45) ve Berzan Akarsu (18) yaşamını yitirdi, ismi öğrenilemeyen 1 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Husret Akarsu ve Berzan Akarsu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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