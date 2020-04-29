Yüksekova’da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Yüksekova’da pazar günü etkili olan yağmur, Onbaşılar köyü yolunda heyelana neden oldu. Tepeden kayan tonlarca toprak ve çamur yolu kapattı. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin 3 günlük çalışması sonucu yol, dün akşam saatlerinde temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. Köy Muhtarı Husret Şen, yol açma çalışmalarında görev alan ekibe teşekkür etti.