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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 10:06,Son Güncelleme:

Yüksekova'da haziran ayında karla mücadele

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Yüksekova'da haziran ayında karla mücadele
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HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yolda, karla mücadele çalışmaları haziran ayında da sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi aştığı bölgede çalışma yürüten iş makineleri, kar kütlelerinin arasında kayboluyor.

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı bölgesinde ise karla mücadele çalışması yürütülüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan karla kaplı 16 kilometrelik yolun açılması için 20 gündür aralıksız yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kar küreme araçlarının yanında zaman zaman ekskavatör ve dozer kullanmak zorunda kalıyor. Yolun ancak 2 hafta içerisinde tamamen açılabileceği belirtildi.

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