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Yüksekova’da sisten göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 10 metreye düştü

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#Hakkari#Yüksekova#Sis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 09:44

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

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Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından ilçede sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı durma noktasına getirdi. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler far yakarak ilerleyebildi.

Yüksekova’da sisten göz gözü görmüyor Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Öte yandan, ilçenin çevresini saran dağlar kar altında kalırken, hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi ise tamamen sis altında kayboldu.

Yüksekova’da sisten göz gözü görmüyor Görüş mesafesi 10 metreye düştü

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Yüksekova’da sisten göz gözü görmüyor Görüş mesafesi 10 metreye düştü

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#Hakkari#Yüksekova#Sis

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